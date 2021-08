Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout est réglé pour l’avenir de Karim Benzema !

Publié le 18 août 2021 à 13h10 par G.d.S.S.

Alors qu’une prolongation de contrat au Real Madrid semble dans les tuyaux depuis plusieurs mois pour Karim Benzema, la presse espagnole confirme la tendance pour le buteur français.

En mai dernier, dans un entretien accordé à beINSPORTS, Karim Benzema dégageait une tendance claire concernant son avenir au Real Madrid : « Il faut continuer, c’est difficile, mais chaque match je veux montrer des choses nouvelles et donner plus pour ce club (…) Je suis en plein rêve parce que je suis au Real Madrid. Si je serai au Real Madrid la saison prochaine ? Oui », confiait clairement le buteur français de 33 ans. Et il semblerait que ce dossier soit en train d’évoluer positivement au Real Madrid…

Un an de plus pour Benzema