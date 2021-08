Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse mise au point sur l’avenir de Coutinho !

Publié le 18 août 2021 à 13h00 par H.G.

Alors qu’un départ est fréquemment avancé pour Philippe Coutinho, l’international brésilien ne devrait aller nulle part d’ici la fin de cette fenêtre estivale des transferts.

En proie à de graves soucis financiers avec une dette qui s’élève à 1,3 milliards d’euros comme l’a annoncé Joan Laporta cette semaine, le FC Barcelone doit vendre cet été afin de dégraisser sa masse salariale et enregistrer des liquidités. Plusieurs joueurs sont ainsi annoncés sur le départ dans cette optique, et c’est tout particulièrement le cas depuis le début de ce mercato estival. Seulement voilà, personne ne s’est vraiment activé dans l’optique de recruter le Brésilien du Barça. Et si un échange avec Arsenal impliquant Pierre-Emerick Aubameyang a récemment été évoqué dans la presse, cette opération ne devrait pas se produire.

Philippe Coutinho reste au FC Barcelone