Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta proche de boucler une opération colossale ? La réponse !

Publié le 18 août 2021 à 9h00 par La rédaction

L’échange entre Philippe Coutinho et Pierre-Emerick Aubameyang n’aura pas lieu. Le Gabonais n'est pas désiré par le FC Barcelone.

Il est toujours le transfert le plus cher de l’histoire du FC Barcelone. Mais pas sûr que son rendement sur le terrain le fasse rester dans les annales du club catalan. Arrivé à l’hiver 2018, Philippe Coutinho n’a jamais réussi à s’imposer au sein de l’effectif Blaugrana . Il est même prêté au Bayern Munich lors de la saison 2019-2020. En situation financière difficile, le Barça se trouve dans l’obligation de vendre ses indésirables dont le Brésilien fait partie.

Le Barça pas intéressé par Aubameyang