Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta attend un énorme signal pour Aubameyang !

Publié le 17 août 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Orphelin de Lionel Messi, parti librement et gratuitement vers le PSG, le FC Barcelone serait en quête d'un renfort aux avant-postes. Dans cette optique, Joan Laporta aurait relancé la piste menant à Pierre-Emerick Aubameyang. Et alors que l'attaquant d'Arsenal serait ouvert à un départ au FC Barcelone, le président catalan attendrait la décision des Gunners.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est retrouvé libre de tout contrat au début du mois de juillet, et ce, pendant plusieurs semaines. Partie en quête de son premier succès en Copa America, La Pulga a décidé de sceller définitivement son avenir à l'issue de la compétition. Toutefois, il aurait poursuivi les négociations à distance avec le FC Barcelone pour prolonger. Et alors qu'il semblait être à deux doigts de rempiler avec le clan catalan, le crack argentin a finalement vu son retour être avorté à la toute dernière minute. Contraint de se trouver un tout nouveau point de chute, Lionel Messi a été très vite approché par le PSG, et en seulement quelques jours, il a signé un contrat de 25M€ net annuels, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Aubameyang veut rejoindre le Barça

Dans l'obligation de tirer un trait sur Lionel Messi, le FC Barcelone serait en quête d'un nouvel attaquant pour se consoler, et ce, malgré les arrivées conjuguées de Memphis Depay et de Sergio Agüero cet été. Ainsi, Joan Laporta aurait identifié plusieurs profils, et notamment celui de Pierre-Emerick Aubameyang d'après les dernières indiscrétions de Sport.es . Alors que le Barça a pensé à recruter le capitaine d'Arsenal à l'été 2020 - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - le nouveau patron catalan aurait décidé de relancer ce dossier pour remplacer numériquement Lionel Messi. Et selon le média espagnol, Joan Laporta aurait de bonnes chances d'obtenir gain de cause pour Pierre-Emerick Aubameyang, car le joueur ne serait pas contre l'idée de signer au FC Barcelone cet été, tandis qu'Arsenal serait vendeur.

Laporta attend la décision d'Arsenal pour Aubameyang