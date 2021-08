Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme annonce de Laporta sur la suite du recrutement !

Publié le 17 août 2021 à 1h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce lundi, Joan Laporta a laissé entendre que le FC Barcelone pourrait recruter de nouveaux joueurs, d'ici la fin du mercato estival.

Pour la première fois depuis 2004, le FC Barcelone débute une saison sans Lionel Messi. Le joueur argentin a pris la direction du PSG, en raison des difficultés financières du club catalan. Comme indiqué par Joan Laporta, la situation au FC Barcelone est catastrophique et le club doit, à tout prix, alléger sa masse salariale dans les prochains jours. Mais malgré ce contexte compliqué, Ronald Koeman espèrerait accueillir un attaquant, mais aussi un milieu de terrain d’ici la fin du mercato. Interrogé sur l’arrivée de renforts, Joan Laporta a indiqué que le FC Barcelone devait vendre pour acheter.

« Beaucoup de choses peuvent encore se passer »