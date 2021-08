Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une arrivée d’Aubameyang au Barça ? La réponse !

Publié le 17 août 2021 à 8h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone est à la recherche d’un attaquant, le nom de Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur la table. Pour autant, le Gabonais d’Arsenal serait très loin de la Catalogne.

Avec le départ de Lionel Messi et la blessure de Sergio Agüero, Ronald Koeman veut un nouvel attaquant au FC Barcelone. Bien que Martin Braithwaite ait inscrit un doublé lors de la 1ère journée de Liga, le Danois n’entre pas dans les plans du Néerlandais, qui souhaite s’en séparer et faire venir un autre attaquant. Qui ? Ces derniers jours, le nom de Pierre-Emerick Aubameyang, déjà associé au Barça par le passé, a de nouveau été évoqué. En Angleterre, on a même évoqué la possibilité d’échanger le joueur d’Arsenal avec Philippe Coutinho.

C’est non !