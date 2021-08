Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prêt à une opération XXL pour Aumabeyang ?

Publié le 18 août 2021 à 10h30 par La rédaction

Après la victoire du Barça contre la Real Sociedad lors de la première journée de Liga (4-2), Ronald Koeman avait réclamé l'arrivée d'un attaquant supplémentaire. Ces derniers jours, les dirigeants catalans auraient alors activé la piste menant à Pierre-Emerick Aubameyang.

Après un été mouvementé marqué par le départ de Lionel Messi au PSG, le FC Barcelone chercherait à aller de l'avant. Pour autant, Ronald Koeman semble loin d'être épargné par les pépins, notamment dans son secteur offensif. Sergio Agüero est en effet blessé et sera absent au moins jusqu'au mois de novembre. De ce fait, l'entraîneur néerlandais souhaiterait l'arrivée d'un nouvel attaquant. Le Barça penserait alors à attirer Pierre-Emerick Aubameyang...

Vers un échange entre Aubameyang et Coutinho ?