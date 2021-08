Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a choisi sa prochaine destination !

Publié le 18 août 2021 à 14h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le club francilien et n’aurait plus qu’une seule idée en tête : rejoindre le Real Madrid.

Malgré le recrutement en fanfare de Lionel Messi cet été au PSG ainsi que des autres renforts XXL tels que Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Lionel Messi, Kylian Mbappé semble se rapprocher de la sortie de jour en jour. L’attaquant français, qui n’a plus qu’une année de contrat au Parc des Princes, ne serait pas convaincu par le projet sportif et envisagerait toujours un départ selon la presse espagnole. D’ailleurs, Mbappé a déjà choisi sa prochaine destination après le PSG…

Mbappé veut le Real Madrid !