Mercato - PSG : Le Real Madrid touche au but pour Kylian Mbappé !

Publié le 18 août 2021 à 15h40 par La rédaction

Le média espagnol ABC a révélé les contours de l’offre globale programmée par le Real Madrid pour Kylian Mbappe. Analyse.

Ces dernières heures, le média espagnol ABC a révélé les contours de la proposition que le Real Madrid pour un transfert de dernière minute de Kylian Mbappe. Selon ABC , le club merengue a programmé une offre de transfert de 125 millions d’euros, plus 25 millions d’euros de commissions pour le clan Mbappe et un bail de six ans pour le joueur.

Vers un deal entre 135 et 140 millions d’euros ?

Si ces chiffres sont confirmés dans les faits, alors le Real Madrid ne sera pas loin du compte pour boucler l’opération. Avec un montant de 125 millions d’euros, il n’est en effet pas loin du montant que peut logiquement demander le PSG pour la dernière année de contrat du Français, à savoir autour de 150 millions d’euros. Dans ces conditions, il est possible qu’au final un accord intervienne autour de 135-140 millions d’euros.