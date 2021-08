Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez boucle une vente à 40M€ !

Publié le 18 août 2021 à 15h10 par H.G. mis à jour le 18 août 2021 à 15h12

Alors qu’il était annoncé avec instance dans le viseur d’Arsenal, Martin Odegaard devrait bien rejoindre les Gunners dans les prochaines heures.

En manque de temps de jeu en première partie de saison 2020/2021 à son retour de prêt de la Real Sociedad, Martin Odegaard a quitté le Real Madrid en janvier pour prendre la direction d’Arsenal dans le cadre d’un nouveau prêt. Seulement voilà, en six mois, c’est un véritable coup de foudre qui s’est produit entre le milieu norvégien et le club londonien. De ce fait, l’écurie anglaise a effectué tout son possible afin d’obtenir les services du natif de Drammen dans le cadre d’un transfert définitif. Et après de longues négocations, Arsenal a enfin touché au but.

Martin Odegaard à Arsenal, c’est fait !

Et pour cause, sur son compte Twitter, Fabrizio Romano annonce que Martin Odegaard va bel et bien retrouver Arsenal dans le cadre d’un transfert définitif. Grâce à cette opération, le Real Madrid percevra un peu moins de 40 M€. De plus, le journaliste italien ajoute qu’un accord contractuel a d’ores et déjà été trouvé entre le club de la capitale anglaise et le Norvégien. L’officialisation est donc imminente désormais !