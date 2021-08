Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération à 150M€ se prépare pour Kylian Mbappé !

Publié le 17 août 2021 à 12h45 par T.M.

A l’affût, le Real Madrid se tiendrait prêt à dégainer pour Kylian Mbappé. Et l’offre des Merengue serait connue.

La position du PSG est très claire concernant Kylian Mbappé cet été : il n’est pas à vendre. Le club de la capitale serait ainsi prêt à prendre le risque de voir partir sa pépite gratuitement dans un an. Toutefois, c’est cet été que Mbappé voudrait s’en aller et il voudrait forcer la main à sa direction. Ainsi, le Parisien aimerait rencontrer prochainement Nasser Al-Khelaïfi pour qu’il ouvre la porte à un départ cet été et qu’il accepte de négocier avec le Real Madrid. Un feu vert très attendu de la part des Merengue, qui se tiennent prêts à passer à l’offensive.

125M€ pour le PSG ?