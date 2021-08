Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La stratégie du clan Mbappé révélée au grand jour !

Publié le 17 août 2021 à 11h45 par T.M.

N’ayant plus qu’un an de contrat au PSG, Kylian Mbappé voudrait s’en aller cet été. Et pour cela, il peut compter sur les conseils de son entourage.

Kylian Mbappé avait réclamé une équipe compétitive, il l’a désormais au PSG. Toutefois, malgré les arrivées de Ramos ou encore Messi, le Français n’aurait toujours pas changé d’avis : il veut partir. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, le champion du monde semble d’ores et déjà penser au Real Madrid. A l’affût, la Casa Blanca attendre que le PSG ouvre la porte. Mais pour cela, Mbappé doit agir en coulisse comme ses proches lui auraient bien expliqué.

Une réunion Mbappé-Al-Khelaïfi !