Mercato - OM : Longoria prépare un gros changement en interne !

Publié le 18 août 2021 à 16h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM vit un mercato estival très agité et a déjà bouclé l’arrivé de huit recrues ces dernières semaines, Pablo Longoria semble proche de concrétiser la vente de Dario Benedetto, qui devrait être remplacé par un autre profil étranger en attaque…

Avec les départs de Florian Thauvin, Valère Germain ou encore Hiroki Sakai et les possibles ventes à venir de Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara ou encore Nemanja Radonjic, l’OM a été contraint de se montrer actif sur le marché des transferts. Ainsi, Pablo Longoria a bouclé l’arrivée de huit recrues depuis le début du mercato estival : Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. Un gros bouleversement dans le vestiaire de l’OM, mais qui n’est probablement pas terminé…

Benedetto out…

Selon les informations révélées par Olé, Dario Benedetto serait tout proche de boucler son départ de l’OM. Barré par Arkadiusz Milik depuis l’hiver dernier, le buteur argentin est devenu une doublure de luxe au sein du club phocéen, et il aurait enfin trouvé un accord avec le Bétis Séville qui envisage de le recruter soit sous la forme d’un transfert sec, soit en prêt avec option d’achat. Les discussions sont en cours entre l’OM et le club sévillan sur le cas Benedetto, mais en parallèle, le président Longoria aurait déjà une idée bien précise sur l’identité de son successeur pour venir renforcer l’attaque marseillaise.

… Sörloth in ?