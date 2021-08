Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une bataille colossale se prépare pour Erling Haaland !

Publié le 18 août 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 18 août 2021 à 15h38

Si Erling Haaland devrait bien rester au Borussia Dortmund pour cette saison 2021/2022, tout indique qu’un feuilleton aura lieu le concernant au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Arrivé au Borussia Dortmund il y a un an et demi en provenance du RB Salzbourg, Erling Haaland réalise depuis des prouesses au sein de l’écurie allemande. En effet, l’international norvégien n’a de cesse de se montrer extrêmement prolifique et a ainsi attiré l’oeil des plus grandes écuries européennes. Ainsi, le Real Madrid et le FC Barcelone ont notamment été annoncés sur ses traces cet été, mais le club de la Ruhr s’est toujours montré catégorique quant à son envie de conserver son joyau. Et c’est bien ce qu’il devrait se produire dans la mesure où il semble maintenant acté qu’Erling Haaland évoluera au Borussia Dortmund pour cette saison 2021/2022. Cependant, toute la question est de savoir si cet exercice sera son dernier avec le club de Bundesliga dans la mesure où le natif de Leeds disposera d’une clause libératoire fixée à 75 M€ à compter du prochain mercato estival.

Le FC Barcelone et le Real Madrid sont prêts à se jeter sur Erling Haaland