Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Mbappé... Une opération colossale en préparation ?

Publié le 17 août 2021 à 22h45 par A.M.

Alors que la situation de Kylian Mbappé reste incertaine, le Real Madrid compte recruter l'avant-centre cet été afin de pouvoir ensuite concentrer tous ses efforts sur Erling Braut Haaland.

D'ici la fin du mercato, le feuilleton Mbappé risque de faire parler. Et pour cause, l'attaquant du PSG n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin 2022 et un départ avant le 31 août n'est pas à exclure. Dans cette optique, le Real Madrid semble plus que jamais à l'affût et pourrait même dégainer une offre comprise entre 120 et 150M€. Et pour cause, le club merengue a un plan très précis.

Le Real Madrid veut aligner Mbappé et Haaland ensemble