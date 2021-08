Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une vente express de Kylian Mbappe ?

Publié le 17 août 2021 à 18h20 par La rédaction

Les derniers mouvements dans le dossier Mbappe tendent à confirmer sa vente imminente au Real. Explications.

Après les révélations du 10sport.com sur la transmission récente d’une nouvelle offre de prolongation à Kylian Mbappe, le média espagnol ABC détaille les contours de cette dernière offre du PSG. Elle prévoit un contrat de six ans, moyennant un salaire annuel de 36 millions d’euros net.

Cet élément qui confirme clairement la tendance