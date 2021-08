Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation fracassante sur l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 août 2021 à 17h45 par D.M.

Carlo Ancelotti a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait initié des contacts avec Cristiano Ronaldo. Mais selon certains suiveurs de la Juventus, l'entraîneur du Real Madrid a bien discuté avec l'entourage du joueur portugais.

Annoncé dans le viseur du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé cet été, Cristiano Ronaldo a été annoncé ces dernières heures dans le viseur de Manchester City, mais aussi du Real Madrid. Selon les informations d’Edu Aguirre divulguées sur le plateau d’ El Chiringuito , Carlo Ancelotti aurait entamé des contacts avec CR7 pour évoquer un retour à la Casa Blanca . Une information démentie ce mardi par l’entraîneur du Real Madrid : « Cristiano est une légende du Real Madrid et il a tout monde respect et mon affection. Je n’ai jamais envisagé de le recruter » .

« Il y a eu des contacts ces dernières semaines entre l'entourage de Ronaldo et Ancelotti »