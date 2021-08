Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste se volatilise pour le départ de Kurzawa !

Publié le 18 août 2021 à 18h15 par Th.B. mis à jour le 18 août 2021 à 18h19

Alors que la piste Layvin Kurzawa a été très évoquée ces derniers jours du côté de l’OL, Jean-Michel Aulas et les dirigeants du club rhodanien ont finalement décidé d’opter pour le profil d’Emerson Palmieri plutôt que pour le latéral gauche du PSG.

Depuis le week-end dernier, le nom de Layvin Kurzawa a été annoncé avec insistance du côté de l’OL alors que Leonardo cherchait et voudrait toujours dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino. Initialement réticent à l’idée de quitter le PSG, le latéral gauche français aurait donné son aval pour rejoindre l’OL, laissant le soin à sa direction et aux dirigeants lyonnais de se mettre d’accord sur les modalités du transfert. Néanmoins, l’OL n’aurait été prêt qu’à proposer un prêt avec option d’achat lorsque le PSG souhaitait un transfert sec. De quoi mettre un terme aux discussions et à l’opération puisque l’OL semble avoir trouvé son arrière latéral tant recherché et désiré par l’entraîneur Peter Bosz.

Emerson va bien débarquer à l’OL