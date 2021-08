Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : Accord total pour Emerson (Chelsea) !

Publié le 18 août 2021 à 17h05 par Alexis Bernard mis à jour le 18 août 2021 à 17h09

Selon nos informations, l'OL vient de trouver un accord total pour le prêt d'Emerson, le latéral italien de Chelsea.

En discussions actives depuis plusieurs jours, toutes les parties viennent de trouver un accord pour Emerson. Champion d'Europe avec l'Italie, le latéral de Chelsea est chaudement courtisé par l'OL et Naples. Selon nos informations, un accord total vient d'être trouvé entre les Chelsea, Lyon et Emerson. Toutes les conditions sont désormais réunies pour que le joueur puisse arriver à Lyon. C'est donc fait pour le joueur de 27 ans. Il s'agit d'un prêt, d'une saison. Et d'après nos sources, il n'y a pas d'option d'achat prévue dans les accords entre l'OL et Chelsea.