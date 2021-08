Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est toujours dans l’embarras pour son opération dégraissage !

Publié le 18 août 2021 à 12h30 par H.G.

Alors que le PSG s’est lancé dans une opération dégraissage, un seul des joueurs candidats au départ semble actuellement voir son cas avancer. Et encore, les choses ne sont pas bien avancées…

En matière d’arrivée, le Paris Saint-Germain réalise peut-être l’un des plus beaux recrutements de l’histoire du mercato. En effet, le club de la capitale a successivement enregistré les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et de Lionel Messi, dernier arrivé la semaine passée. Dans le même temps, il est annoncé dans la presse que les pistes Paul Pogba et Eduardo Camavinga sont encore actives pour le PSG et que les choses pourraient s’accélérer au cours de la dernière semaine de cette fenêtre estivale des transferts. Toutefois, dans un mercato, il n’y a pas que les arrivées qui comptent, mais également les départs. Et le moins que l’on puisse dire est que le PSG est à la traine dans ce registre puisque seul Mitchel Bakker est parti en prenant la direction du Bayer Leverkusen, tandis qu’Alphonse Areola est parti dans le cadre d’un prêt payant avec option d’achat à West Ham. Pour le reste, rien n’a bougé, et tout indique que les mouvements risquent d’être rares…

Rien ne bouge, sauf pour Layvin Kurzawa !