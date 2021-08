Foot - Mercato

Mercato : Moussa Sissoko a des pistes inattendues !

Publié le 18 août 2021 à 12h20 par La rédaction mis à jour le 18 août 2021 à 12h25

Alors qu'il semblait déjà en difficulté en fin de saison dernière à Tottenham, Moussa Sissoko n'entrerait pas dans les plans du nouvel entraîneur Nuno Espirito Santo. Pour autant, le Français ne disposerait pas d'options assez séduisantes pour son futur.