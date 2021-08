Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta touche au but avec Samuel Umtiti !

Publié le 18 août 2021 à 12h00 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone cherche à se débarrasser de Samuel Umtiti. Et cela serait en train de se décanter pour le défenseur central français.

Malgré le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone doit toujours dégraisser pour réduire sa masse salariale. Et c’est notamment Samuel Umtiti qui est poussé vers la sortie. Plombé ces derniers mois par des pépins au genou, le Français n’entre plus dans les plans de Ronald Koeman. Le Barça cherche donc à s’en débarrasser, mais pour cela, il faut trouver preneur et qu’Umtiti accepte également de s’en aller, lui qui est sous contrat jusqu’en 2023. Et après avoir rencontré certaines difficultés avec l’ancien de l’OL, le Barça serait désormais en train d’avancer.

Umtiti sur le départ ?