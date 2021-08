Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino veut s’en aller !

Publié le 18 août 2021 à 9h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ ces derniers jours alors que l’OL envisage de le recruter, Layvin Kurzawa aurait très envie de rejoindre le club rhodanien qui a réussi à convaincre le latéral gauche.

Après avoir réalisé un mercato XXL dans le sens des arrivées (Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi), le PSG cherche désormais à dégraisser. Plusieurs éléments sont donc annoncés sur le départ, et notamment Layvin Kurzawa qui a fait l’objet de vifs intérêts ces dernières semaines. La piste actuellement la plus chaude pour le latéral gauche de Mauricio Pochettino mène à l’OL, en quête d’un profil à son poste. Et le joueur du PSG a tranché…

Kurzawa veut rejoindre l’OL