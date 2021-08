Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Kurzawa a pris un énorme tournant !

Publié le 17 août 2021 à 17h10 par Th.B.

Alors que l’OL et le PSG auraient ouvert les discussions pour le dossier Layvin Kurzawa, le dialogue ne passerait plus et cette affaire serait désormais close.

Ces dernières heures, le dossier Layvin Kurzawa qui pourrait bien s’avérer être la deuxième vente du PSG après Mitchel Bakker cet été, a connu son lot de rebondissements. En effet, après l’annonce d’un accord du latéral gauche d’adhérer au projet lyonnais, les discussions entre l’OL et le PSG ont été initiées selon différents médias lundi. Cependant, des points de frictions posaient problème à commencer par le salaire du Français qui est de 700 000€ par mois au PSG lorsque l’OL ne pourrait lui proposer que moins de la moitié selon L’Équipe . Pas de quoi faire trembler l’OL qui d'après Le Parisien aurait amplement discuté par l’intermédiaire de son entraîneur Peter Bosz avec Kurzawa afin de lui faire part de son désir qu’il s’engage en faveur de l’Olympique Lyonnais.

L’OL et le PSG dans une impasse pour Kurzawa !