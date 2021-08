Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Leonardo et Aulas, ça coince déjà pour Kurzawa !

Publié le 17 août 2021 à 16h45 par A.D.

Indésirable au PSG, Layvin Kurzawa susciterait l'intérêt de l'OL. Alors que le latéral gauche français serait ouvert à un départ chez les Gones, Leonardo et Jean-Michel Aulas peineraient à s'entendre. Quand le directeur sportif du PSG voudrait négocier un transfert sec, le président de l'OL privilégierait plutôt un prêt avec option d'achat.

Alors que Juan Bernat va bientôt pouvoir retrouver sa place dans le couloir gauche de la défense du PSG, Leonardo voudrait se débarrasser de Layvin Kurzawa. Conscient de la situation du latéral français, l'OL serait prêt à profiter de l'aubaine. De son côté, Layvin Kurzawa pourrait se laisser tenter par un départ du côté de Lyon. Malgré tout, l'affaire pourrait capoter car Leonardo et Jean-Michel Aulas n'arriveraient pas à se mettre d'accord pour la formule à négocier.

Leonardo et Aulas ne trouvent pas la bonne formule pour Kurzawa