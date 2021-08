Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 18 août 2021 à 18h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG est annoncé comme étant une piste concrète pour Cristiano Ronaldo, ce sont finalement trois autres options qui semblent s’offrir à l’attaquant portugais de la Juventus.

Mardi, via un post diffusé sur son compte Instagram, Cristiano Ronaldo a fermement répondu aux spéculations l’envoyant au Real Madrid et au PSG cet été : « Je romps mon silence maintenant pour dire que je ne peux pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom. Je reste concentré sur ma carrière et mon travail, engagé et préparé à relever tous les défis auxquels je dois faire face. Tout le reste ? Tout le reste ne sont que des paroles ». Et en attendant de voir si le PSG tentera effectivement de le recruter en cas de vente de Kylian Mbappé cet été, trois autres options s’offrent aujourd’hui à Ronaldo.

La Juve ou les deux Manchester pour CR7 ?