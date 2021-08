Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement à 176M€ dans le feuilleton Kane !

Publié le 18 août 2021 à 22h15 par La rédaction

Désireux de quitter Tottenham, Harry Kane voudrait rejoindre Manchester City. Cela tombe bien, les Skyblues prépareraient une nouvelle offre de 176M€ pour le buteur des Spurs.

Si Manchester City a déjà lâché 117M€ sur Jack Grealish, le mercato n’est pas fini pour autant. Après avoir passé une saison entière sans numéro 9 titulaire, City voudrait boucler l’arrivée d’Harry Kane, en partance de Tottenham. Une mauvaise nouvelle pour Leonardo, aussi intéressé par le capitaine des Three Lions . Surtout que Manchester City préparerait une nouvelle offre colossale pour Kane.

Manchester City prêt à offrir 176M€ pour Harry Kane