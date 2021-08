Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez peut dire adieu à ce gros buteur !

Publié le 18 août 2021 à 21h00 par La rédaction

Alors que le dossier Mbappé traine, le Real Madrid serait intéressé par Lautaro Martinez. Mais à ce jour, l’Argentin serait très proche de prolonger son contrat avec l’Inter Milan.

Pendant que le PSG et Manchester City réalisent un mercato estival de folie, le Real Madrid est bien calme. Ce qui change des années galactiques du club madrilène… Cet été, Florentino Pérez n’a bouclé que l’arrivée de David Alaba. Et gratuitement. Pourtant, la Maison Blanche a besoin de renforts, en attaque notamment... Pour soutenir Karim Benzema, esseulé, le Real aurait un œil sur Lautaro Martinez. Mais après avoir refusé les offres de Tottenham et de l’Atletico de Madrid, l’Inter Milan serait en passe de boucler un gros coup avec l’Argentin.

Lautaro Martinez proche de prolonger son contrat

En effet, comme le confirme Fabrizio Romano, l’agent de Lautaro Martinez aurait rencontré les dirigeants intéristes ce mercredi afin de prolonger le récent vainqueur de la Copa America. Un accord serait proche et les derniers détails devraient être finalisés dans les semaines à venir. Une excellente nouvelle pour l’Inter Milan qui a déjà perdu Achraf Hakimi et Romelu Lukaku cet été. Une moins bonne pour le Real Madrid qui va devoir tirer un trait sur cette piste…