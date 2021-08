Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une voie royale pour Camavinga !

Publié le 18 août 2021 à 20h45 par A.M.

Toujours intéressé par le recrutement d'Eduardo Camavinga, le PSG ne devrait pas être embêté par le Real Madrid cet été dans ce dossier.

Bien que déjà très actif sur le marché avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Lionel Messi, le PSG souhaite encore se renforcer, notamment dans l'entrejeu. Ainsi, Leonardo continuerait de suivre les situations de Paul Pogba et Eduardo Camavinga. Les deux milieux de terrain voient leur contrat s'achever en juin 2022. Et concernant le joueur du Stade Rennais, le PSG semble avoir le champ libre.

Le Real Madrid ne recrutera pas Camavinga cet été