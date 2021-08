Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un énorme coup à jouer pour Camavinga !

Publié le 16 août 2021 à 21h15 par A.M.

Toujours en quête d'un renfort au milieu de terrain, le PSG pourrait attendre les dernières heures du mercato afin de passer à l'action pour recruter Eduardo Camavinga, visiblement tenté par cette option.

Le mercato du PSG sera-t-il encore plus impressionnant qu'il ne l'est déjà ? Difficile à imaginer compte tenu du fait que le club de la capitale a déjà recruté Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi. Cependant, le club de la capitale ne serait pas rassasié et pourrait encore frapper fort d'ici la fin du mercato. La piste menant à Paul Pogba ne serait pas totalement refermée. Mais ce n'est pas tout.

Rennes pourrait le céder pour 30M€