Mercato - PSG : Après Messi, le Qatar prépare un autre énorme coup !

Publié le 16 août 2021 à 20h45 par A.M. mis à jour le 16 août 2021 à 20h47

Bien que le PSG ait déjà réalisé un énorme mercato, le recrutement parisien n'est peut-être pas terminé puisque le club de la capitale rêve toujours d'attirer Paul Pogba.

Cet été, le Paris Saint-Germain n'a pas lésiné sur les moyens pour renforcer son effectif. En effet, le club de la capitale a attiré Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi. Si le recrutement des quatre premiers étaient anticipés, celui du sextuple Ballon d'Or répond plutôt à une incroyable opportunité de marché. Et l'arrivée de Lionel Messi a mis en stand-by d'autres dossiers à l'image de Paul Pogba dont le nom circulait avec insistance du côté du PSG ces dernières semaines.

Le PSG pense toujours à Pogba