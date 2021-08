Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé prépare un terrible coup pour son avenir...

Publié le 16 août 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail, et l'attaquant du PSG semble avoir décidé de partir. Il devrait l'annoncer à sa direction dans les prochaines heures. Son choix serait fait. Il veut rejoindre au Real Madrid.

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé assure qu'il privilégiera le projet sportif pour son avenir. L'attaquant français souhaite évoluer dans la meilleure équipe possible afin de remporter la Ligue des Champions. Et cet été, le PSG semble avoir répondu à ses attentes en recrutant Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi. Un mercato impressionnant qui fait parler partout en Europe. Suffisant pour convaincre Kylian Mbappé ? Rien n'est moins sûr puisque l'attaquant français n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin 2022. Et la semaine dernière, lors de la présentation officielle de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas hésité à mettre la pression sur Kylian Mbappé. « Tout le monde connaît le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant », confiait le président du PSG en conférence de presse.

Mbappé veut annoncer son départ au PSG