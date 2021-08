Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar affiche une certitude pour Mbappé !

Publié le 16 août 2021 à 18h15 par A.M.

Bien que l'avenir de Kylian Mbappé ne cesse d'être commenté, le PSG ne serait pas particulièrement inquiet concernant le futur de l'attaquant français d'ici la fin du mercato.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé fait grandement parler de lui. Et pour cause, s'il ne prolonge pas son bail, un départ libre dans un an n'est pas à exclure, ce qui représenterait un énorme manque à gagner. Une situation qui commence d'ailleurs à agacer les supporters du PSG qui n'ont pas hésité à siffler le Champion du monde samedi soir au Parc des Princes. En marge de la présentation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas hésité à lui mettre la pression : « Tout le monde connaît le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant . »

Le PSG pense que Mbappé ne bougera pas cet été