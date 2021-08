Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez a pris une décision fracassante pour Hazard !

Publié le 16 août 2021 à 19h30 par La rédaction

Les dirigeants du Real Madrid auraient envisagé de vendre Eden Hazard cet été, notamment durant l'Euro. Mais le club espagnol serait revenu sur sa décision, et ce pour plusieurs raisons.

En 2019, le Real Madrid réalisait un gros coup en s’attachant les services d’Eden Hazard contre un chèque de 115M€. Performant à Chelsea entre 2012 et 2019, l’international belge rejoignait ainsi son club de cœur, mais le rêve a vite tourné au cauchemar. Le joueur, âgé aujourd’hui de 30 ans, n’est jamais parvenu à faire l’unanimité au sein du club espagnol. La faute à de nombreuses blessures, qui l’ont tenu éloigner des terrains de trop nombreux mois. Handicapé notamment pas des douleurs à la cheville, Eden Hazard s’est même posé des questions sur la suite de sa carrière. « Jouer jusqu’à 35 ans ? Je ne sais pas. J’y pense parfois mais à la fin de mon contrat, j’aurai 33 ans et demi. On verra si le corps me laissera tranquille. Si les blessures s’accumulent, je n’irai pas jusque 35 ans. Il faut du plaisir car plus tu prends de l’âge, plus il faut du plaisir non ? C'est ça qu'il me faut. Je serai toujours dans le foot mais peut-être pas professionnel (rires) » avait confié Eden Hazard dans un entretien à la RTBF en janvier dernier. Les dirigeants du Real Madrid se sont également interrogés sur le niveau de l’international belge comme l’indique la presse espagnole ce lundi.

Le Real Madrid ne se séparera pas d'Hazard cet été

Selon les informations de Marca, les responsables du Real Madrid se sont posés des questions sur l’avenir d’Eden Hazard notamment durant le dernier Euro. Florentino Perez avait pensé à se séparer de l’ailier lors de ce mercato estival, confirmant ainsi les nombreuses rumeurs apparues ces derniers mois à son sujet. En effet, plusieurs médias avaient évoqué un possible départ d’Hazard lors de ce mercato estival afin notamment de permettre au Real Madrid de récolter des liquidités en vue de l’opération Kylian Mbappé. Un retour à Chelsea avait même été évoqué, mais comme l’indique le média espagnol ce lundi, les dirigeants seraient revenus sur leur décision. En effet, il est difficile de trouver un club européen désireux de dépenser une forte somme dans ce dossier. Par ailleurs, Carlo Ancelotti, arrivé cet été, aurait mis son véto quant au départ d’Eden Hazard.

