Real Madrid - Malaise : Bale, Hazard... Le message fort du Real Madrid !

Publié le 15 août 2021 à 22h30 par La rédaction

Directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueno a salué la bonne prestation d'Eden Hazard, mais aussi de Gareth Bale lors de la rencontre de championnat face au Deportivo Alavés.

La saison dernière, Eden Hazard et Gareth Bale n’ont pas réussi à s’imposer au Real Madrid pour des raisons bien différentes. Le premier a enchainé les blessures depuis son arrivée à la Casa Blanca et a été éloigné de trop nombreuses semaines. Concernant Gareth Bale, il ne rentrait plus dans les plans de Zinédine Zidane et a été prêté à Tottenham la saison dernière. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, les deux joueurs espèrent enfin s’imposer et faire taire les critiques.

« Nous parlons de joueurs de classe mondiale qui peuvent décider des matchs grâce à leur classe »