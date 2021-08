Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Perez, Premier League... L'énorme bombe de la presse espagnole !

Publié le 14 août 2021 à 11h30 par Dan Marciano

La presse espagnole lâche une information surprenant ce samedi. Agacé par les agissements de Javier Tebas, président de la Liga, le Real Madrid pourrait quitter le championnat espagnol pour rejoindre la Premier League.

La Liga ouvre ses portes ce samedi ! Champion d’Espagne, l’Atlético tentera de conserver son titre et de venir à bout du FC Barcelone et du Real Madrid. Mais en coulisses, les tensions sont vives entre certaines équipes et la Liga. L’accord entre Javier Tebas et le fonds d’investissements CVC Capital Partners continue de faire couler beaucoup d’encre. Grâce à cet accord, l’institution accepte de vendre 10% de son capital contre 2,7 milliards d’euros. Un pacte refusé par le Real Madrid. « Cet accord, utilisant une structure trompeuse, exproprie les clubs de 10,95% de leurs droits audiovisuels pendant cinquante ans, et en contradiction avec la loi » a fustigé le club espagnol, qui continue de garder en tête l’idée d’une Super Ligue. Mardi dernier, la Casa Blanca a même annoncé qu’elle allait porter plainte contre le président de la Liga afin de contester cet accord. Sur les réseaux sociaux, Javier Tebas n’a pas attendu longtemps avant de réagir : « Les menaces que Florentino Perez utilise en privé depuis des années se font maintenant en public. Les clubs et les institutions supportent ses menaces depuis des années. Depuis 2015 contre la vente centralisée (des droits TV), les critiques constantes des accords, la Super League... Le Real Madrid mérite mieux ».

Perez voudrait que son club rejoigne la Premier League

Le torchon brûle entre le Real Madrid et Javier Tebas. A tel point que Florentino Perez étudierait la possibilité, depuis plusieurs jours, de quitter la Liga. C’est en tout cas l’information lâchée par Mundo Deportivo ce samedi. Selon le média espagnol, le club merengue souhaiterait tout simplement quitter le championnat ibérique pour rejoindre une autre Ligue puissante. Florentino Perez aurait étudié les options Serie A et Bundesliga, mais aurait une préférence pour la Premier League. Comme précisé par le média, cela fait suite à l’opposition de Javier Tebas à la Super Ligue, mais aussi à l’accord entre la Liga et CVC Capital Partners. « Cet accord s'est fait sans la participation du Real Madrid et sans sa connaissance, et LaLiga a permis pour la première fois aujourd'hui (jeudi) que nous ayons un accès limité aux termes de l'accord [...] Ce fonds opportuniste est le même que celui qui a essayé sans succès (de nouer) des accords similaires avec les ligues italienne et allemande » avait déploré le Real Madrid. Mais un obstacle important se présente devant le président de la Casa Blanca .

Tebas et le Real Madrid démentent