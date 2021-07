Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les clubs fondateurs jubilent et persistent pour la Super Ligue !

Publié le 30 juillet 2021 à 17h59 par La rédaction

Ce vendredi, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus ont publié un communiqué commun se félicitant des décisions du tribunal de Madrid qui force l’UEFA à stopper les actions contre les clubs fondateurs de la Super Ligue.

Cela faisait un petit moment que le projet de la Super Ligue ne faisait plus parler de lui, laissant place au jeu pendant les différentes compétitions internationales. Cela n’aura pas duré longtemps. Dans un communiqué commun publié ce vendredi, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus se sont félicités des décisions du tribunal de Madrid forçant l’UEFA à cesser les actions contre les clubs fondateurs de la Superligue. Pour le moment, le projet reste intacte, même si les trois clubs phares admettent que des détails doivent être modifiés : « Le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid CF expriment leur satisfaction quant à la décision judiciaire adoptée ce jour, ordonnant à l'UEFA de révoquer, avec effet immédiat, toutes ses actions contre les clubs fondateurs de la Super League européenne, y compris le dépôt définitif du dossier disciplinaire procédure ouverte aux trois clubs susmentionnés et d'annuler les amendes et autres restrictions imposées aux neuf clubs fondateurs restants, comme condition pour qu'ils ne fassent pas l'objet de procédures disciplinaires de la part de l'UEFA. (...) Nous sommes heureux de savoir qu'à partir de maintenant, nous ne serons plus soumis aux menaces constantes de l'UEFA. Nous restons attachés à l'objectif de développer le projet de Super League européenne de manière constructive et solidaire, en prenant en compte les fans, les joueurs, les entraîneurs, les clubs, les ligues et les associations et fédérations nationales et internationales. Nous sommes conscients que certains éléments de notre proposition doivent être revus et, bien sûr, améliorés par le dialogue et le consensus. Nous continuons de faire confiance à la réussite d'un projet qui sera toujours respectueux des réglementations de l'Union européenne.»