Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Après son retour, Hazard envoie un message fort à Ancelotti !

Publié le 16 août 2021 à 1h00 par D.M.

Auteur d'une excellente prestation face au Deportivo Alavés ce samedi, Eden Hazard s'est exprimé sur son retour et espère retrouver son niveau sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Enfin la fin des ennuis pour Eden Hazard ? Recruté en grande pompe par le Real Madrid en 2019 contre un chèque de 115M€, l’international belge a eu du mal à enchaîner les rencontres depuis son arrivée en raison de multiples pépins musculaires. Agé de 30 ans, Hazard a travaillé d’arrache-pied pour être disponible pour le début du championnat. Finalement, le joueur a réussi son pari et a même rendu une excellente copie face au Deportivo Alavés ce samedi (victoire 1-4).

« Ma blessure à la cheville est sortie de ma tête »