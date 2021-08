Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive à 150M€ à venir dans le feuilleton Kane ?

Publié le 18 août 2021 à 15h45 par H.G.

Alors qu’il est sur le départ de Tottenham, Manchester City serait prêt à transmettre une offre à Tottenham pour Harry Kane très prochainement.

Le feuilleton Harry Kane s’éternise et s’enlise. En effet, l’international anglais souhaite quitter Tottenham d’ici à la fin du mois d’août, lassé par le fait que les Spurs ne disputent pas les premières places en Premier League et qu’ils ne soient pas présents en Ligue des champions. Dans ce contexte, plusieurs clubs à l’image du PSG ont été annoncés sur les traces du buteur des Three Lions . Mais c’est bel et bien Manchester City qui semble être le club le plus chaud dans l’optique d’enregistrer sa signature, l’écurie entrainée par Pep Guardiola étant à la recherche d’un nouvel attaquant de pointe après le départ de Sergio Agüero en juin dernier au terme de son contrat.

Tottenham ne bouge pas sa position, mais Manchester City est prêt