Mercato - PSG : Le prix colossal de Kane est fixé !

Publié le 17 août 2021 à 1h45 par La rédaction

Harry Kane sort d'une saison exceptionnelle. Tottenham compte donc capitaliser pour le vendre au prix fort.

Après un Euro d'excellente facture (4 buts, deuxième meilleur buteur de la compétition) et surtout une saison domestique incroyable (à la fois meilleur buteur et meilleur passeur de Premier League dans une équipe pourtant classée 7e), Harry Kane est convoité. Le Real Madrid, le PSG et surtout Manchester City sont annoncés comme des possibles destinations pour l'international anglais.

Tottenham réclame 175M€ pour Kane