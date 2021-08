Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thierry Henry émet un énorme doute pour Lionel Messi !

Publié le 17 août 2021 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur l'arrivée de Lionel Messi au PSG, Thierry Henry craint pour l'équilibre de l'équipe de Mauricio Pochettino.

Après avoir recruté Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG a frappé encore plus fort en attirant Lionel Messi. La star argentine épaulera donc Neymar et Kylian Mbappé sur le front de l'attaque parisienne. Un trio qui fait déjà saliver les fans de football, mais Thierry Henry, qui a évolué aux côtés de Lionel Messi au FC Barcelone, rappelle que l'important réside dans l'équilibre de l'équipe.

«C'est vrai qu'il manquait des joueurs mais l'équilibre est le plus important»