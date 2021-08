Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le geste très fort du clan Messi pour... Mauro Icardi !

Publié le 17 août 2021 à 0h15 par A.M.

Alors que les relations entre Lionel Messi et Mauro Icardi n'ont jamais été idylliques, Antonella Roccuzzo, la femme de La Pulga, a pris les choses en mains pour pacifier la situation.

Dans le vestiaire du PSG, Lionel Messi n'est pas en terre inconnue et a retrouvé certaines amis. En effet, le sextuple Ballon d'Or est très proche de Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes, mais connaît également Marco Verratti ou encore Sergio Ramos et Rafinha. Cependant, Lionel Messi n'a pas retrouvé que des amis puisque sa relation avec Mauro Icardi est plutôt glaciale compte tenu du fait que l'ancien joueur de l'Inter Milan s'était mis en couple avec Wanda Nara qui était à l'époque avec Maxi Lopez, un proche de Lionel Messi.

Le geste fort de la femme de Messi