Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour l'avenir de Kurzawa !

Publié le 16 août 2021 à 21h10 par D.M.

La piste Layvin Kurzawa à l'OL se serait considérablement refroidi. La cause ? Le salaire élevé que touche le latéral gauche au PSG.

Après être parvenu à s’offrir Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, le PSG va chercher à dégraisser son effectif. Parmi les éléments susceptibles de partir cet été : Layvin Kurzawa. Annoncé en début de mercato du côté de Galatasaray, l’international français aurait donné son accord pour rejoindre l’OL. La formation dirigée par Jean-Michel Aulas doit désormais trouver un accord avec le PSG. Mais ce dossier s’annonce particulièrement complexe.

Un obstacle de taille dans le dossier Kurzawa