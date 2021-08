Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Benedetto entre dans sa dernière ligne droite !

Publié le 16 août 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Dario Benedetto devrait être prêté au Bétis Séville. Les deux clubs règlent les derniers détails afin de finaliser l'opération.

Ce dimanche, l’OM retrouvait son public au Vélodrome. L’occasion pour les recrues estivales de découvrir l’ambiance marseillaise. Ils sont huit à avoir posé leurs valises à Marseille cet été : Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Cengiz Under, Luan Peres et William Saliba. Pablo Longoria va aussi chercher d’ici la fin du mercato estival à renforcer le poste de latéral droit, mais aussi à se séparer de certains éléments. « Construire un effectif, c'est les arrivées, mais aussi les départs. Strootman a été prêté deux ans à Cagliari avec des conditions, pour les autres on attend de voir l'évolution du mercato. Tout le monde connait la situation. Mais l'OM n'est pas un club qui vendra ses joueurs en dessous de leur valeur sur le marché » avait déclaré le président de l’OM en juillet dernier. La formation phocéenne devrait tenter de vendre Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car ou encore Dario Benedetto. Le départ de l’attaquant argentin pourrait bien intervenir dans les prochains jours.

Les deux parties proches d'un accord

Recruté en 2019, Dario Benedetto a vu sa situation se détériorer après l’arrivée d’Arkadiusz Milik lors du dernier mercato hivernal. Son temps de jeu a considérablement réduit sous les ordres de Jorge Sampaoli. C’est donc assez logiquement que l’OM pense à se séparer de lui cet été. Ces dernières semaines, le joueur de 30 ans a été annoncé dans le viseur d’Elche, mais aussi de Sao Paulo. Toutefois, l’attaquant aurait refusé de rejoindre la formation brésilienne selon RMC Sport. Et pour cause, Benedetto voudrait rejoindre le Bétis Séville. Un intérêt confirmé en exclusivité par le 10 Sport.com en exclusivité le 6 août dernier. Les négociations sont assez avancées et les deux parties règlent les ultimes détails. Comme indiqué par Estadio Deportivo , le club espagnol souhaiterait l’accueillir sous la forme d’un prêt avec option d’achat à 10M€, mais l’OM souhaiterait n’inclure aucune option d’achat pour tenter de le vendre au prix d’achat en 2022, soit pour 14M€.

