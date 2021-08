Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet énorme coup de gueule sur un choix radical de Sampaoli !

Publié le 19 août 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que la place de titulaire de Steve Mandanda dans les buts de l'OM est menacée, Jérôme Alonzo s'agace du traitement réservé au portier français.

Cet été, l'une des décisions fortes de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli sur le mercato a été de recruter un gardien de but afin de mettre en concurrence Steve Mandanda. Pau Lopez est ainsi arrivé, sous la forme d'un prêt en provenance de l'AS Roma, avec le statut de numéro 1 bis pour sortir l'international français de sa zone de confort. Et après les deux premières journées, qui ont vu l'OM encaisser déjà quatre buts, la place de titulaire de Steve Mandanda semble déjà menacée, ce qui agace particulièrement Jérôme Alonzo.

«Le numéro un incontestable à l’OM, c’est Mandanda !»