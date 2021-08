Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà les quatre joueurs qui doivent rapporter gros à McCourt !

Publié le 18 août 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM cherche plus que jamais à vendre pour renflouer les caisses de Frank McCourt, quatre joueurs sont poussés vers la sortie à cet effet.

Après avoir bouclé pas moins de huit recrues depuis le début du mercato estival (Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba), l’OM cherche à dégraisser son effectif et à récupérer des liquidités comme le souhaite le propriétaire du club, Frank McCourt. Et les joueurs ont déjà été choisis pour remplir cet objectif financier…

L’OM cherche à vendre

L’Equipe a consacré un dossier à cet effet mardi dans ses colonnes, et a fait le point sur les quatre joueurs figurant actuellement sur la liste des transferts à l’OM dans l’optique de récupérer du cash : Duje Caleta-Car, Nemanja Radonjic, Dario Benedetto et Boubacar Kamara sont concernés. Reste désormais à savoir si Longoria parviendra à faire transférer tous ces éléments…