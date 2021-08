Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Kylian Mbappé déjà tout tracé ?

Publié le 19 août 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé reste très incertain, l'attaquant du PSG aurait déjà tout programmé pour la suite de sa carrière.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé semble toujours dans le doute concernant son avenir. Et pour cause, l'attaquant français tarde à prendre une décision concernant sa prolongation ce qui accentue la menace d'un départ libre dans un an ou d'une vente dès cet été afin d'éviter justement que Kylian Mbappé parte sans compensation financière. Quoi qu'il en soit, d'après Philippe Sanfourche, l'attaquant français a un plan de carrière déjà tout tracé qui passe par le Real Madrid.

«C’est un plan de carrière dans la tête de Kylian Mbappé»