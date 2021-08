Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a lâché une bombe à Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 19 août 2021 à 11h15 par H.G. mis à jour le 19 août 2021 à 11h17

Alors qu’il était avancé qu’une réunion avait été demandé par Kylian Mbappé à la direction du PSG, l’international français aurait fait une énorme annonce à ses supérieurs hiérarchiques à cette occasion.

L’avenir de Kylian Mbappé fait plus que jamais l’objet de spéculations. En effet, à moins d’un an du terme de son contrat au PSG, l’international français n’a toujours pas paraphé de nouveau bail et n’aurait pas la moindre intention de le faire dans la mesure où il n’aurait d’yeux que pour le Real Madrid. Ainsi, la presse espagnole indiquait qu’une réunion était prévue entre le joueur de 22 ans et la direction du PSG. Et à cette occasion, Kylian Mbappé aurait fait une terrible annonce à ses dirigeants.

Kylian Mbappé aurait demandé son départ dès cet été !