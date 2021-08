Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé envoie un gros message en coulisses pour Messi !

Publié le 19 août 2021 à 9h15 par H.G.

Alors qu’il a parfois été annoncé que Kylian Mbappé n’était pas forcément ravi de l’arrivée de Lionel Messi au PSG, l’international français serait en réalité très enthousiaste après ses premiers entrainement avec lui.

Partira, partira pas ? Pour l’heure, l’incertitude règne au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, même si on semble bien se diriger vers un statu quo au terme de cette fenêtre estivale des transferts si l’on en croit les derniers échos parus dans la presse. Quoi qu’il en soit, pour l’heure, l’international français n’a toujours pas renouvelé son contrat expirant le 30 juin 2022 avec le PSG, et ce alors qu’on ne peut pas dire que les garanties sportives qu’il réclamaient n’ont pas été apportées. Cependant, l’international français pourrait vouloir autre chose, à savoir davantage de considération. Ainsi, il a été annoncé par certains médias que l’arrivé de Leo Messi n’a pas forcément été à son goût et qu’il n’en avait que faire de jouer avec l’international argentin.

Kylian Mbappé est admiratif de Leo Messi !