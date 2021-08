Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le mercato de Leonardo !

Publié le 19 août 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 19 août 2021 à 8h20

Désireux d’opérer plusieurs ventes d’ici la fin du mercato, le PSG envisage notamment de se séparer de Thilo Kehrer. Et il semblerait que le Bayern Munich soit très intéressé par le profil du défenseur allemand…

Après avoir réalisé plusieurs coups XXL depuis le début du mercato estival avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, le PSG entend désormais dégraisser un peu son effectif ! Leonardo souhaite vendre certains éléments indésirables pour récupérer des liquidités et alléger la masse salariale, et Thilo Kehrer (24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023) est notamment concerné puisqu’il n’a jamais vraiment réussi à convaincre depuis son arrivée au PSG pour 37M€ en 2018, et Leonardo tient peut-être enfin la solution dans ce dossier…

Le Bayern à fond sur Kehrer